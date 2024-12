Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ έπειτα από νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, προσθέτοντας πως οι λεπτομέρειες για την επίθεση τελούν ακόμη υπό εξέταση.

🚨For the 5th time in a week, millions of Israelis were sent to shelter as Houthi terrorists in Yemen launched a missile attack. pic.twitter.com/nsoJb4saxa

— Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2024