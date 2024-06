Ισραηλινό δικαστήριο επικύρωσε σήμερα την απαγόρευση για 35 ημέρες της λειτουργίας του Al Jazeera στο Ισραήλ που επέβαλε η κυβέρνηση για λόγους εθνικής ασφάλειας και ένας υπουργός είπε πως ελπίζει πως αυτή θα παραταθεί για άλλες 45 ημέρες μετά τη λήξη της το ερχόμενο Σάββατο.

Στις 5 Μαΐου, οι ισραηλινές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ που χρησιμοποιείται ως γραφείο από το Al Jazeera και είπαν ότι κλείνουν την επιχείρηση όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Γάζα, κατηγορώντας το τηλεοπτικό δίκτυο ότι προτρέπει σε εχθροπραξίες εναντίον του Ισραήλ.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε τις κατηγορίες «επικίνδυνο και γελοίο ψέμα» που θέτει τους δημοσιογράφους του σε κίνδυνο.

Ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου του Τελ Αβίβ Σάι Γιανίβ είπε πως έλαβε στοιχεία, τα οποία δεν προσδιόρισε, για μακρά και στενή σχέση ανάμεσα στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και το Al Jazeera, που έχει έδρα το Κατάρ, κατηγορώντας το τηλεοπτικό δίκτυο ότι προωθεί τους σκοπούς της Χαμάς.

«Η ελευθερία της έκφρασης έχει ιδιαίτερη σημασία στη διάρκεια περιόδων πολέμου. Ωστόσο, όταν υπάρχει σημαντική βλάβη στην κρατική ασφάλεια, η τελευταία σκέψη έρχεται πρώτη», έγραψε.

