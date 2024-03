Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή στην Ιερουσαλήμ κατά της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κατά των εξαιρέσεων που απολαμβάνουν οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αποφεύγοντας την υποχρεωτική για όλους τους άλλους Ισραηλινούς στράτευση, σε διαδηλώσεις που θύμισαν τις μαζικές κινητοποιήσεις που γινόντουσαν πέρσι σε όλο το Ισραήλ κατά της ακροδεξιάς ισραηλινής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθούσε και προωθεί.

Οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που κάλεσαν σε μαζικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν το Ισραήλ το 2023, οργάνωσαν συγκέντρωση έξω από το κοινοβούλιο, την Κνεσέτ, ζητώντας νέες εκλογές για αλλαγή της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι διαδηλωτές ζητούσαν επίσης μια περισσότερη ισότερη κατανομή του βάρους της στρατιωτικής θητείας που δεσμεύει τους περισσότερους Ισραηλινούς.

🇮🇱🇵🇸🚨‼️ Mass protests are taking place in Israel demanding the resignation of Benjamin Netanyahu’s government.

Protesters, including relatives of hostages held in the Gaza Strip, are demanding a deal with Hamas for their release, as well as Netanyahu’s resignation. They accuse… pic.twitter.com/9DGGuGdoRq

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Lord Bebo (@MyLordBebo) March 31, 2024