Έκρηξη από ακόμη άγνωστη αιτία σημειώθηκε περί τις 03:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο του Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας και να τραυματιστούν ελαφρά επτά άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Jerusalem Post.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε από την πλευρά του πως ερευνά το ενδεχόμενο να έγινε «αεροπορική» επίθεση.

«Δυνάμεις της αστυνομίας έφθασαν επιτόπου και κάνουν έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων (…) Παρέχεται περίθαλψη σε επτά ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της, καλώντας τους πολίτες να υπακούσουν στις «οδηγίες» των αρχών ασφαλείας και «να μην πλησιάσουν ούτε να αγγίξουν συντρίμμια (…)που θα μπορούσαν να περιέχουν εκρηκτικές ύλες».

Κάτοικος του κέντρου του Τελ Αβίβ δήλωσε πως τον ξύπνησε ισχυρή έκρηξη: «όλα σείστηκαν», είπε.

Israeli media reported a loud explosion early Friday morning on Ben Yehuda Street at the corner of Shalom Aleichem, near the US Consulate in Tel Aviv.

Seven people were taken to the hospital with minor injuries, according to Maariv.#TelAviv #Israel pic.twitter.com/ikMzyBWgS3

