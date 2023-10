Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνομίλησε και σήμερα με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν στο Twitter (X).

Ο Μπάιντεν είπε στον Αμπάς ότι συνεργάζεται με τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή για να διασφαλισθεί ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες θα φθάσουν τους πολίτες στην Γάζα.

We must not lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas’s appalling attacks, and are suffering as a result of them.

— President Biden (@POTUS) October 15, 2023