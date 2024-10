Το Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στην κεντρική Δυτική Όχθη σε αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή (11/10).

Ο Μοχάμεντ Αμπντουλάχ έγινε επικεφαλής της τρομοκρατικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στον καταυλισμό στην περιοχή του Τουλκαρέμ, αφού ο προκάτοχός του Μοχάμαντ Τζαμπέρ σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στα τέλη Αυγούστου, λένε οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας.

Οι IDF λένε ότι ο Αμπντουλάχ σκοτώθηκε σε πλήγμα από αέρος μαζί με έναν δεύτερο τρομοκράτη, χωρίς να κατονομάζουν όμως το δεύτερο πρόσωπο.

Ο στρατός λέει ότι ο Αμπντουλάχ ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων «πολλών επιθέσεων». Τον κατηγορεί μάλιστα ότι χρησιμοποίησε εκρηκτικά εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

ΗΠΑ: Προτρέπουν το Ισραήλ να προστατεύσει τους αμάχους μετά τα φονικά πλήγματα στη Βηρυτό

Το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει «όλα τα εφικτά μέτρα» για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του επιχειρήσεων, δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά τα φονικά ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου την Πέμπτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, αλλά «το πώς το κάνει αυτό έχει σημασία», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του.

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε το Ισραήλ να λάβει όλα τα εφικτά μέτρα για την προστασία των αμάχων σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεών του, ιδίως στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού».

