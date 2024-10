Ολοκληρώθηκε στις 05.45 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος και Ισραήλ), με την ανατολή του ηλίου στην Τεχεράνη, η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, έπειτα από τρία κύματα αεροπορικών επιδρομών, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου των IDF, Αντιναυάρχου Ντανιέλ Χαγκάρι, έχει ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι ολοκληρώσαμε την ισραηλινή απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Πραγματοποιήσαμε στοχευμένα και ακριβή πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν — αποτρέποντας άμεσες απειλές για το κράτος του Ισραήλ.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ εκπλήρωσαν την αποστολή τους. Εάν το καθεστώς στο Ιράν έκανε το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης — θα είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε.

Το μήνυμά μας είναι σαφές: Όλοι όσοι απειλούν το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκουν να παρασύρουν την περιοχή σε μια ευρύτερη κλιμάκωση — θα πληρώσουν βαρύ τίμημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δείξαμε σήμερα ότι έχουμε και την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να δράσουμε αποφασιστικά —και είμαστε προετοιμασμένοι— σε επίθεση και άμυνα— να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ».

🇮🇱|🚨 IDF UPDATE 🚨

IDF: “I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Attached is an English video announcement of the IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:

“I can now confirm that we have concluded the Israeli… https://t.co/JJRhRlDWpn pic.twitter.com/QHm1PSJES7

— Roberto Silva (@robertosilvae) October 26, 2024