Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση.

🚨 Tehran right now pic.twitter.com/aNnFfk612L

— Amjad Ali Khan (@amjhuu_live) October 25, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση των IDF υπογραμμίζεται ότι στόχοι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Tehran right now! pic.twitter.com/miWbK6KmwS

«Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

«Όπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ».

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, η απάντηση θα είναι «συντριπτική».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε για τα ισραηλινά αντίποινα εναντίον του Ιράν, λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox News.

#BREAKING: Reports indicate multiple explosions have been heard in Tehran, Iran, marking the beginning of Israel’s renewed combat. pic.twitter.com/qUNk7pGOUi

— Angry Citizen (@AngryCitizenxx) October 25, 2024