Οι «πύλες της κολάσεως» άνοιξαν στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να είναι αποφασισμένο να απαντήσει δυναμικά στην επίθεση του Ιράν, με 200 βαλλιστικούς πυραύλους το βράδυ της Τρίτης.

Φαίνεται πώς είναι όλα τα σενάρια στο τραπέζι και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν τα πιθανά χτυπήματα εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Τελ Αβίβ είναι αποφασισμένο να ξεκινήσει «σημαντικά αντίποινα» εναντίον του Ιράν, με στόχους που θα περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, τα αμυντικά συστήματα της Τεχεράνης και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Επίσης, οι επιτελείς του Νετανιάχου καταστρώνουν σχέδια και για δολοφονικά χτυπήματα εναντίον σημαντικών ηγετών του Ιράν, ακόμα και του ίδιου του ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ.

Όμως το πλέον εφιαλτικό σενάριο είναι η Ισραηλινή αεροπορία να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι – σύμφωνα πάντα με το Axios – εξετάζουν την περίπτωση- τα F-35 να χρησιμοποιηθούν και να χτυπήσουν με τον ίδιο τρόπο που σκότωσαν και τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια πριν από δύο μήνες στην Τεχεράνη.

Σε αυτό τον γύρο αντίδρασης του Ισραήλ οι αξιωματούχοι του Τελ Αβίβ, που μίλησαν στο Axios, ανέφεραν ότι τα αντίποινα θα είναι πιο σημαντικά. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε τη νύχτα σε υπόγειο κυβερνητικό καταφύγιο, μέσα σε ένα βουνό κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Η συνάντηση ξεκίνησε με το πρώτο κύμα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων του Ισραήλ.

Πάρα πολλοί από τους ιρανικούς πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ ενώ όσοι έφτασαν στο έδαφος έπληξαν μη κατοικημένες περιοχές, όπως είναι η αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ, κοντά στο αρχηγείο της Μοσάντ και την στρατιωτική βάση πληροφοριών βόρεια του Τελ Αβίβ.

