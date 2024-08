Εκατοντάδες υπερορθόδοξοι άνδρες συγκρούστηκαν τη Δευτέρα με την ισραηλινή αστυνομία στο στρατολογικό γραφείο Τελ Χασομέρ κατά την αρχή της διαδικασίας στράτευσης μελών της κοινότητας Χαρεντί, μετά από απόφαση της κυβέρνησης και του γενικού εισαγγελέα του Ισραήλ, μια απόφαση που φέρνει την ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου σε δυσμενή θέση αφού στον κυβερνητικό συνασπισμό συμμετέχουν δύο κόμματα Χαρεντί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνελήφθησαν τρία άτομα στα επεισόδια. Πλάνα από το σημείο έδειξαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας με ορισμένους από τους διαδηλωτές να φωνάζουν: «Καλύτερα στη φυλακή και όχι στον στρατό».

Today: Ultra Orthodox Jews protest against enlistment as left wing activists came to support 3 young Israeli refusing to join the army because of the war and occupation, outside the Tel HaShomer enlistment center near Tel Aviv pic.twitter.com/LkSciospth

Ένα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν διαδηλωτή να λέει: «Αυτό είναι Άουσβιτς, αυτός είναι ο τελευταίος σταθμός».

Πολλές γυναίκες δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι διαδηλωτές τους επιθέτηκαν, εκτός από προσβολές που φώναζαν εναντίον των δημοσιογράφων. Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι ένας από τους διαδηλωτές άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και το πέταξε στο έδαφος, χωρίς οι αστυνομικοί να κινηθούν κατά του δράστη. Πρόσθεσε ότι της πέταξαν περιττώματα αλόγων, νερά και γιαούρτια.

Riots have broken out in Tel Hashomer as ultra-Orthodox Jews protest against the conscription law, clashing with police. The video footage starkly shows how Jews are treated in Israel, contradicting the notion of Israel as a sanctuary for all Jews. Instead, it reveals a state 1/2 pic.twitter.com/80td6cDTrI

— FaithIntellect (@IslamicIns70668) August 5, 2024