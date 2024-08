Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν το απόγευμα της τρίτης 06/08 χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό, με μάρτυρες να λένε ότι μπορούν να δουν τα αεροπλάνα με γυμνό μάτι και έχουν δημιουργήσει έναν εκκωφαντικό κρότο, σπάζοντας το φράγμα του ήχου.

Οι υπερπτήσεις και οι ηχητικές εκρήξεις πραγματοποιούνται λίγα λεπτά (5.27 ώρα Ελλάδας) πριν ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ξεκινήσει μια ομιλία για να τιμήσει το μνημόσυνο μιας εβδομάδας του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της λιβανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Φουάντ Σουκρ, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Breaking

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut

This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024