Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή καθώς η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά στρατιωτικών στόχων σήμερα Τρίτη 06/08 στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή από την οργάνωση δήλωσε στο Reuters ότι δεν πρόκειται για αντίποινα στη δολοφονία από το Ισραήλ του διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Χεζμπολάχ έχει ορκιστεί να πάρει εκδίκηση για τον θάνατό του, δημιουργώντας ανησυχίες ότι μια μεγάλη κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση στην περιοχή.

BREAKING: Casualties among Israeli settlers are reported as the resistance in southern Lebanon targets the Israeli settlement of Nahariya with rockets and drones. #Israel #Iran #Hezbollah #Russia #Bangladesh #جنوب_لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/ezMbGgEB0y

Συναγερμοί ακούστηκαν επίσης στα κιμπούτζ Lochamei HaGetaot, Evron και Regba.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βόρεια πόλη Mazra’a στη Δυτική Γαλιλαία, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Footage showing the moment that one of the Drones launched by Hezbollah from Southern Lebanon earlier, has Impacted near a Highway in Northwestern Israel. pic.twitter.com/neJ6yARvop

— OSINTdefender (@sentdefender) August 6, 2024