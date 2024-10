Δύο ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά την εντολή εκκένωσης του τομέα από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος σφυροκοπά εδώ και έναν μήνα τα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI).

🚨 #BREAKING : Huge explosion after Israeli airstrike in southern Beirut. pic.twitter.com/3UxC2WF0GV

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) δείχνουν πυκνό γκρίζο καπνό να υψώνεται πάνω από τα νότια προάστια. “Η αεροπορία του εχθρού διεξήγαγε δύο νέες επιδρομές στο Χάρετ Χρέικ”, δήλωσε το ΑΝΙ, επικαλούμενο μια από τις γειτονιές που κατονόμασε ο ισραηλινός στρατός στην εντολή εκκένωσης η οποία δημοσιεύτηκε 45 λεπτά πριν σημειωθούν τα πλήγματα.

10/25/24

Breaking

New video evidence of massive airstrikes occurring in Beirut’s southern suburbs right now #Hezbollah #Israel #WWIII pic.twitter.com/rZiJL4bvC5

— Raymond Murray jr (@rmjr2654) October 25, 2024