Άλλο ένα περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης στον καλλιτεχνικό χώρο ήρθε στην επιφάνεια και αυτή την φορά, “πρωταγωνίστρια” ήταν η Βρετανίδα ηθοποιός, Τζούλια Όρμοντ, η οποία μηνύει τον παραγωγό ταινιών, Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση το 1995.

Η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες στο πλευρό του Μπράντ Πιτ, την δεκαετία του 1990 και πως τέσσερα χρόνια μετά γνώρισε τον παραγωγό.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν για σενάρια και έργα, είπε στην αγωγή της και προχώρησε σε συμφωνία με τη Miramax, όπου ο Γουάινστιν ήταν τότε αντιπρόεδρος.

Βέβαια, ο 71χρονος βρίσκεται στη φυλακή για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από το 2020, αλλά καταδικάστηκε για έναν ακόμη βιασμό πέρυσι. Έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες.

Η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι το είχε πει στους τότε ατζέντηδες της αλλά δεν έλαβε καμία υποστήριξη. Μηνύει την CAA, την Walt Disney Co. και την Miramax, κατηγορώντας τους ότι δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν.

Στην κατάθεσή της αναφέρει: «Η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Καμία από αυτές τις εξέχουσες εταιρείες δεν προειδοποίησε την Όρμοντ ότι ο Γουάινστιν είχε ιστορικό επιθέσεων σε γυναίκες, επειδή ήταν πολύ σημαντικός, πολύ ισχυρός και τους έβγαζε πάρα πολλά χρήματα».

Η Όρμοντ είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης – κυρίως σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety – αλλά είναι η πρώτη φορά που κατηγορεί δημόσια τον Γουάινστιν.

Η ηθοποιός κατέθεσε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας στο Μανχάταν βάσει του νόμου για τους ενήλικες επιζώντες, ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι για να επιτρέψει ένα προσωρινό παράθυρο σε όσους καταγγέλλουν σεξουαλική επίθεση να υποβάλουν μηνύσεις μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Ο δικηγόρος του παραγωγού, Ιμράν Ανσάρι, δήλωσε ότι ο πελάτης του «αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του από την Τζούλια Όρμοντ και είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

