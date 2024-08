Αναζωπυρώθηκε το Σάββατο 17/08 η μεγάλη φωτιά, που καίει περισσότερες από 30 ώρες τον ορεινό όγκο, βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη και έχει πλέον φτάσει να καίει πολυκατοικίες σε κατοικημένες περιοχές.

Η επέμβαση στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι δύσκολη, εξαιτίας «απότομων ρυπών ανέμου και της μορφολογίας του εδάφους με κοιλάδες», όπως διευκρίνισε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί, που βρίσκεται στο μέτωπο.

Δεκάξι πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά και 78 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 29 χρειάσθηκε να νοσηλευθούν, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Υγείας.

Η φωτιά που ξεκίνησε ως δασική την Παρασκευή έφτασε να απειλεί σύντομα κατοικημένες περιοχές της Σμύρνης, της τρίτης μεγάλης πόλης της Τουρκίας, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

The forest fire has now spread to residential areas in Izmir, Turkey. Turkey is currently fighting forest fires across four provinces: Canakkale, Bolu, Izmir, and Manisa. 4o pic.twitter.com/qL0v9axnu2 — BREAKiNG NEWS LiVE (@FarhadA45014410) August 17, 2024

Τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα οποία παρέμειναν καθηλωμένα στη διάρκεια της νύχτας, άρχισαν από νωρίς το πρωί να δίνουν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τον ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό NTV.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι φλόγες έχουν κοκκινίσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική εξαιτίας του καπνού.

Evimin önü arkadaşlar. Durumlar çok kötü. pic.twitter.com/iHPpHd7jPU — M.Tayfun Boynuyoğun (@tayfun354) August 16, 2024

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.#izmir #didim pic.twitter.com/Eoh5xdoZBX — miksipi (@wolffightclub) August 16, 2024

Τα τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από μια 10ώροφη πολυκατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στη Σμύρνη επιθεωρεί το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

İzmir’deki yangında son durum! Bakan Yumaklı’dan açıklama… https://t.co/7Sl2Ug15fi — CNN TÜRK (@cnnturk) August 17, 2024

Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στο Κορδελιό κάνουν το γύρο του κόσμου.

#İletişimBaşkanlığı: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu’daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 günde hava araçlarıyla 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır. @iletisim pic.twitter.com/vTuaerlip5 — NOW HABER (@nowhaber) August 17, 2024

Όπως έγινε γνωστό ήδη έχουν καεί περίπου 16.000 στρέμματα ενώ το πύρινο μέτωπο μπήκε στον αστικό ιστό.

❗️🔥🇹🇷 – In Izmir, Turkey’s third-largest city, devastating forest fires spread, sweeping through urban areas and forcing the panicked evacuation of a residential building. Residents risked their lives to save their pets, highlighting the seriousness of the situation.… pic.twitter.com/gXS3oNHgZE — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 16, 2024

Ενιακόσιοι κάτοικοι από πέντε περιοχές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο ενώ η οσμή του καπνού είναι αισθητή σε όλη την πόλη, όπως είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνθρωπος από την περιοχή, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί

Major wildfires in Izmir, 🇹🇷 have spread to residential areas, reaching the city center. Homes are now burning as the fires continue to rage. Izmir, Turkey’s 3rd largest city with a population of 4.5 million, is facing a severe crisis. #Izmir #Fire #ForestFire #Yangin pic.twitter.com/2fP2zT8TYS — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 16, 2024

Τη νύχτα που πέρασε, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο ώστε να εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στην συνοικία

🔴 #CANLI CNN TÜRK ekibi İzmir’de yangın bölgesinden aktarıyor https://t.co/g6OeGQ16ii — CNN TÜRK (@cnnturk) August 17, 2024

Όλα τα τουρκικά δίκτυα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες από το μέτωπο της φωτιάς

#CANLI | #SONDURUM | Bolu’da kent tarihinin en büyük yangını 🔴 Bölgede 2 bin 500 hektardan fazla alan hasar gördü 🗣️İHA Muhabiri Enes Özkan gelişmeleri aktarıyor @yaprakhirka#OrmanYangını https://t.co/DvzBvcUp0t — TGRT HABER (@tgrthabertv) August 17, 2024

Δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο της τουρκικής εφημερίδας Sabah

Το σχετικό θέμα της Hurriyet