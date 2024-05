Τουλάχιστον είκοσι εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι εξήντα συνεχίζουν να αγνοούνται εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν τη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από τις τοπικές αρχές.

«Θρηνώ για όλες τις ζωές που χάθηκαν. Έχουμε καταγράψει 29 θανάτους μέχρι στιγμής και με βαθιά οδύνη πρέπει να πω ότι γνωρίζω πως θα έχουμε περισσότερους», τόνισε ο Εντουάρντου Λάιτε, ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του.

'WATCH THE WATER' Massive flood due to heavy rains in Três Coroas of Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 (02.05.2024)

Brazil: At least 5 people have died and more than a dozen are missing due to the heavy rains that affect Rio Grande do Sul. A video shows a flooded street in the Venâncio Aires municipality, while rescuers carry out rescue work.

— Truth Seeker (@TruthSeeker1538) May 2, 2024