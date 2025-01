Το χρονικό μίας προδιαγεγραμμένης καταστροφής εκτυλίσσεται τις τελευταίες μέρες στην Καλιφόρνια, με τις φλόγες να μετατρέπουν σε στάχτη όχι απλά κάποιες από τις ακριβότερες περιοχές των ΗΠΑ και του πλανήτη, αλλά όπως φαίνεται και ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο της πολιτείας.

Οι πυρκαγιές – από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις και εστίες – που κατακαίνε τις τελευταίες ημέρες την Καλιφόρνια έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι τοπικές όσο και οι ομοσπονδιακές αρχές της πιο ακριβής περιοχής των ΗΠΑ και μία από τις ακριβότερες του κόσμου διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη κρίση.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη πλέον έλλειψη σε νερό και πυροσβεστικά μέσα έχουν παραδώσει στην καταστροφή ακόμη και το Μαλιμπού με τις φλόγες να μην κάνουν διακρίσεις σε πλούσιους και φτωχούς.

Πέρα από τις τεράστιες υλικές ζημιές οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια που από το 2017 και μετά είναι πολύ συχνό φαινόμενο, απειλούν με αφανισμό και τον ασφαλιστικό κλάδο της επονομαζόμενης και «Χρυσής Πολιτείας».

Δεκάδες είναι πλέον οι αναφορές στα αμερικανικά δίκτυα αγανακτισμένων πολιτών που αναφέρουν πως εδώ και έξι μήνες οι ασφαλιστικοί τους πάροχοι ακύρωσαν μονομερώς τα συμβόλαια κάλυψης για καταστροφή από πυρκαγιά.

Το θέμα φαίνεται επίσης πως έχει διαστάσεις όμοιες με αυτές της φονικής λαίλαπας που κατακαίει την περιοχή.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και σε αυτό το πρόβλημα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, έκανε ειδική αναφορά λέγοντας πως η Καλιφόρνια αναμένεται να αντιμετωπίσει εκτός από τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς και την οικονομική καταστροφή.

Η έρευνα αμερικανικών μέσων έρχεται να αποκαλύψει πως όντως οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πολιτεία έχουν προχωρήσει στην ακύρωση χιλιάδων συμβολαίων, ειδικά στις περιοχές που σήμερα σαρώνει η πύρινη λαίλαπα.

Οι εταιρείες τονίζουν πως είναι αδύνατο να καλύψουν ασφαλιστικά τους πολίτες, καθώς κάτι τέτοιο απειλεί τη βιωσιμότητά τους και σημειώνουν πως παρά τις πολύ μεγάλες αυξήσεις τις οποίες έχουν κάνει στα συμβόλαια των ιδιοκτητών ακινήτων ο ομοσπονδιακός νόμος και ο «κόφτης» στα ασφάλιστρα που επιβάλλει δεν επιτρέπουν την έκδοση νέων συμβολαίων και την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων δεσμεύσεων.

