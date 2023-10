Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία πρόθεση ή σχέδια να στείλουν μαχητικά στρατεύματα στο Ισραήλ ή τη Γάζα.

«Δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση ούτε σχεδιάζουμε να στείλουμε μαχητικά στρατεύματα στο Ισραήλ ή τη Γάζα, τελείως», είπε η αντιπρόεδρος Χάρις σε συνέντευξή της στο 60 Minutes.

“We have absolutely no intention nor do we have any plans to send combat troops into Israel or Gaza, period,” says Vice President Kamala Harris. https://t.co/Bw7OrImzuE pic.twitter.com/vHJi9Yekah

— 60 Minutes (@60Minutes) October 29, 2023