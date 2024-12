Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά και υπουργός Οικονομικών, Κρίστια Φρίλαντ, σε μια απροσδόκητη κίνηση, υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή της από την κυβέρνηση, εν μέσω διαφωνιών με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό αναφορικά με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% σε όλα τα καναδικά προϊόντα.

«Καταλήξαμε να διαφωνούμε για την καλύτερη πορεία προς τα εμπρός για τον Καναδά», έγραψε η Κρίστια Φρίλαντ στην επιστολή παραίτησής της που απευθυνόταν στον Καναδό πρωθυπουργό, επιστολή την οποία ανήρτησε στο X.

«Σήμερα, η χώρα μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική επιθετικού οικονομικού εθνικισμού», είπε.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A

— Chrystia Freeland (@cafreeland) December 16, 2024

