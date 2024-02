Για άλλη μια φορά, τα ονόματα των Kardashian και West έγιναν πρώτο θέμα συζήτησης, καθώς η μεγαλύτερη τους κόρη, North μοιράστηκε μια αρκετά spicy ανάρτηση με τους ακόλουθους της στα social media.

Συγκεκριμένα, το 10χρονο κορίτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok (πλέον έχει διαγραφεί) μια ζωγραφιά της, με την Bianca Censori να είναι, σχεδόν, γυμνή.

Βέβαια, αυτή η ζωγραφιά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους πιστούς ακόλουθους του λογαριασμού της North, διότι πάνω από την εικόνα υπήρχε η ερώτηση «Ποια είναι τα τρία πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμων σήμερα».

Kim Kardashian sparks criticism as daughter North, 10, shares drawing of Kanye West’s wife Bianca Censori almost naked in now-deleted TikTok post: ‘Let the girl be a little innocent!’ | Daily Mail Online<<<This child NEVER SHOULD HAVE BEEN on CCP’s Tik Tok https://t.co/754b0kZ0HA

— Carole Gilman (@CaroleGilman) February 16, 2024

