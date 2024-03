Την πρώτη αντίδραση του βασιλιά Καρόλου μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντελτον για τον καρκίνο που πάσχει μετέφερε εκπρόσωπος τύπου του Παλατιού.

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «τόσο περήφανος για την Κέιτ, για το θάρρος της να μιλάει όπως έκανε» και παραμένει σε «στενή επαφή με την αγαπημένη του νύφη», ανέφερε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά τη δήλωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα είναι «τόσο περήφανος για την Κέιτ για το θάρρος της να μιλήσει όπως έκανε».

«Μετά την νοσηλεία τους στο νοσοκομείο μαζί, ο Βασιλιάς «παρέμεινε σε στενή επαφή με την αγαπημένη του νύφη τις τελευταίες εβδομάδες».

«Και οι δύο τους θα συνεχίσουν να προσφέρουν την αγάπη και την υποστήριξή τους σε όλη την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

