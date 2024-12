Όχι ένα, αλλά δύο αεροπλάνα χτυπήθηκαν από κεραυνούς στο Βέλγιο την Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου, με το ένα εκ των δύο περιστατικών να καταγράφεται και από την κάμερα ενός πολίτη.

Το ένα αεροσκάφος, όντας επιβατικό της εταιρείας TUI, ταξίδευε από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προς το παραθαλάσσιο θέρετρο της Χουργκάντα όταν χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αναγκάζοντας τους πιλότους να αλλάξουν πορεία και να εγκαταλείψουν την πτήση προς την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της TUI Piet Demeyere, το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο για προληπτικούς λόγους.

Το δεύτερο αεροπλάνο, ένα φορτηγό αεροπλάνο με προορισμό το Κατάρ, χτυπήθηκε λίγο μετά την απογείωσή του από το Βέλγιο.

Η dashcam ενός αυτοκινήτου στην περιφερειακή οδό των Βρυξελλών κατέγραψε το εντυπωσιακό στιγμιότυπο. Ο κεραυνός φάνηκε να περνάει κατευθείαν μέσα από το αεροσκάφος, με την «πρόσκρουση» να φωτίζει για λίγο τον ουρανό.

«Αλλά παρά το χτύπημα, το αεροπλάνο δεν χρειάστηκε να επιστρέψει», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών στον ολλανδόφωνο βελγικό ειδησεογραφικό ιστότοπο HLN.

Ένας πιλότος αεροπορικής εταιρείας είχε δηλώσει πρόσφατα ότι τα πλήγματα κεραυνών δεν είναι παρά μια μικρή ενόχληση για τα αεροσκάφη και ένα αρκετά συχνό φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του, This Is Your Capitan Speaking, ο Doug Morris εξηγούσε ότι: «Οι στατιστικές δείχνουν ότι ένα αεροσκάφος πλήττεται (από κεραυνό) κάθε 5.000 ώρες, ή περίπου μία φορά τον χρόνο. Η FAA εκτιμά ότι κάθε αεροσκάφος στις ΗΠΑ θα χτυπηθεί μία φορά τον χρόνο».

Και συνέχιζε: «Ένα κεραυνικό πλήγμα μπορεί να αναστατώσει ορισμένα από τα όργανα, αλλά συνήθως δεν αποτελεί πραγματικά σοβαρό ζήτημα, επειδή το αεροσκάφος δεν είναι γειωμένο. Μπορεί ο κεραυνός να μπει από τη μία άκρη και να βγει από την άλλη και να υπάρξει μόνο επιφανειακή ζημιά.

Το έχω βιώσει μόνο μία φορά – είχαμε μια μικρή τρύπα στον κώνο της μύτης και το σημείο εξόδου στην ουρά είχε κάψει ένα μικρό κομμάτι της στήριξης του ουραίου πτερυγίου, οπότε έπρεπε να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ήταν εντάξει για μια προσωρινή πτήση χωρίς επιβάτες.

Μετά από ένα χτύπημα κεραυνού, είναι πιθανό να χρειαστεί να ελέγξετε το αεροσκάφος για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι πυξίδες και τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν χάσει την ισορροπία τους».