Σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο και ο κόσμος σπεύδει στα καταφύγια, με τις εικόνες να θυμίζουν την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά τις πληροφορίες ότι επίκειται μεγάλης κλίμακας χτύπημα των Ρώσων, η κατάσταση στην Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται στο «κίκκινο». Πρεσβείες ανάμεσά τους και η ελληνική έκλεισαν για το κοινό και συνέστησαν στους υπαλλήλους τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Για Ρωσική προβοκάτσια κάνει λόγο ο βρετανικός Guardian. Επικαλείται την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι διέδωσε ψευδείς πληροφορίες για επικείμενη μεγάλη επίθεση. Η κύρια διεύθυνση πληροφοριών της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διασπείρει παραπληροφόρηση ότι θα υπάρξει σήμερα μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια «μαζική πληροφοριακή-ψυχολογική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε.

❌ Russia is conducting a massive information and psychological attack against Ukraine, — GUR Messengers and social networks are allegedly spreading a message on behalf of GUR about the threat of a "particularly massive" missile and bomb strike on Ukrainian cities today. This… pic.twitter.com/3zUR4gvIyN — The Ukrainian Review (@UkrReview) November 20, 2024

Το Reuters επικαλείται την ανακοίνωση της υπηρεσίας που αναφέρει: «Ένα μήνυμα διαδίδεται μέσω κοινωνικών δικτύων σχετικά με την απειλή μιας “ιδιαίτερα μαζικής” επίθεσης με πυραύλους και βόμβες σε πόλεις της Ουκρανίας σήμερα. Το μήνυμα αυτό είναι ψεύτικο, περιέχει γραμματικά λάθη, τυπικά για τις ρωσικές πληροφοριακές και ψυχολογικές επιχειρήσεις».

Από την άλλη ο δήμαρχος του Κιέβου καλεί τους κατοίκους της πρωτεύουσας να μην αγνοήσουν την προειδοποίηση. Σύμφωνα με το μήνυμα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πέραν του Κιέβου, σειρήνες ηχούν και στις περιφέρειες Ζιτομίρ, Βινίτσια και Τσερκάσι. Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε ότι μονάδες τις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν να απωθήσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν εκρήξεις, που εκτίμησαν ότι οφείλονταν σε αναχαιτίσεις.

🔴 #AHORA | Alarma de ataque aéreo en Kiev. Inminentes impactos. pic.twitter.com/KnG2fDnlea — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 20, 2024

#BREAKING Sirens heard in Kiev and other parts of Ukraine after US warnings from Russian airstrikes pic.twitter.com/06OqK30yJH — Guy Elster (@guyelster) November 20, 2024

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έκλεισε προσωρινά αφού έλαβε «συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου». «Με μεγάλη προσοχή, η πρεσβεία θα κλείσει και οι υπάλληλοι της πρεσβείας έχουν λάβει οδηγίες να καταφύγουν στη θέση τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Μάλιστα όπως σημειώνεται είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Air Alert in Kyiv. There are a lot of talks about huge missile attack today. Imagine your kids’ childhood look like this.

russias are monsters and terrorists. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/TZTdNSj0Qz — 🇺🇦Тихо Форель (@Tia_Horrel) November 20, 2024

Μετά το προσωρινό κλείσιμο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο, η Ισπανία ανακοίνωσε επίσης ότι θα κλείσει τη δική της πρεσβεία λόγω μιας «πιθανής μεγάλης αεροπορικής επιδρομής» στην πρωτεύουσα, ενώ κλειστές είναι και οι πρεσβείες της Ιταλίας και της Ελλάδας.