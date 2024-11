Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι ενός 21χρονου φοιτητή σε μια σχολή τεχνικής εκπαίδευσης, στην πόλη Ούσι της ανατολικής Κίνας στην Τσιανγκσού, σήμερα, Σάββατο 16 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα) στο Επαγγελματικό Ινστιτούτο Τεχνών και Τεχνολογίας της Ούσι. Ο 21χρονος δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Massacre at school in China leaves 8 dead and 17 injured

A 21-year-old graduate carried out a knife attack at his former school in Yixing, Jiangsu province.

The attacker, who did not receive his diploma, returned to seek revenge. pic.twitter.com/KvDqsUnFzX

— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2024