Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η διαθεσιμότητα επιστημόνων στην Κίνα σημαίνει ότι – για παράδειγμα στον κβαντικό υπολογισμό – ορισμένα από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια της χώρας μοιάζουν περισσότερο με εμπορικά εργαστήρια στη Δύση, όσον αφορά την κλίμακα. «Έχουν ερευνητικές ομάδες 20, 30, ακόμη και 40 ατόμων που εργάζονται στα ίδια πειράματα και κάνουν πολύ καλή πρόοδο», λέει ο Christian Andersen, κβαντικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ντελφτ. Το 2023, ερευνητές που εργάζονταν στην Κίνα έσπασαν το ρεκόρ για τον αριθμό των κβαντικών bits, ή qubits, που εμπλέκονται μέσα σε έναν κβαντικό υπολογιστή.

Η Κίνα έχει επίσης ξοδέψει τεράστια ποσά στην κατασκευή πρωτοποριακών επιστημονικών οργάνων. Το 2019, όταν ο Economist εξέτασε για τελευταία φορά την κατάσταση της επιστημονικής έρευνας της χώρας, είχε ήδη ένα αξιοζήλευτο απόθεμα φανταχτερού υλικού, συμπεριλαμβανομένων υπερυπολογιστών, του μεγαλύτερου ραδιοτηλεσκοπίου με κλειστό διάφραγμα στον κόσμο και ενός υπόγειου ανιχνευτή σκοτεινής ύλης. Απο τότε, ο κατάλογος έχει μόνο αυξηθεί. Η χώρα φιλοξενεί τώρα τον πιο ευαίσθητο ανιχνευτή κοσμικών ακτίνων υπερυψηλής ενέργειας στον κόσμο (ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα για να δοκιμάσει πτυχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας του Einstein), το ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο σταθερής κατάστασης στον κόσμο (το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει τις ιδιότητες των υλικών) και σύντομα θα έχει έναν από τους πιο ευαίσθητους ανιχνευτές νετρίνων στον κόσμο (ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί ποιος τύπος αυτών των θεμελιωδών υποατομικών σωματιδίων έχει τη μεγαλύτερη μάζα). Η Ευρώπη και η Αμερική έχουν πολλά δικά τους τέτοια όργανα, αλλά η Κίνα προσθέτει υλικό με γρήγορους ρυθμούς.

Τα επιμέρους εργαστήρια στα κορυφαία ιδρύματα της Κίνας είναι επίσης καλά εξοπλισμένα. Ο Niko McCarty, δημοσιογράφος και πρώην ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), ο οποίος ξεναγήθηκε πρόσφατα σε εργαστήρια συνθετικής βιολογίας στην Κίνα, εντυπωσιάστηκε από το πώς, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, «οι μηχανές είναι απλώς πιο εντυπωσιακές και πιο εκτεταμένες» από ό,τι στην Αμερική. Στο Advanced Biofoundry στο Ινστιτούτο Προηγμένης Τεχνολογίας Shenzhen, το οποίο η χώρα ελπίζει ότι θα είναι το κέντρο της απάντησης της Κίνας στη Silicon Valley, ο McCarty περιέγραψε ένα «καταπληκτικό κτίριο με τέσσερις ορόφους με ρομπότ». Καθώς τα κινεζικά πανεπιστήμια γεμίζουν με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ελίτ ερευνητές και οι μισθοί γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικοί, τα δυτικά ιδρύματα φαίνονται λιγότερο ελκυστικά για νέους και φιλόδοξους Κινέζους επιστήμονες. «Οι φοιτητές στην Κίνα δεν θεωρούν την Αμερική ως κάποια «επιστημονική Μέκκα» με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι προκάτοχοι τους», είπε ο McCarty.

Ένα καλό παράδειγμα είναι το AI. Το 2019 μόλις το 34% των Κινέζων φοιτητών που εργάζονται στον τομέα παρέμειναν στη χώρα για μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία. Μέχρι το 2022, ο αριθμός αυτός ήταν 58%, σύμφωνα με στοιχεία από τον εντοπισμό ταλέντων AI από τη MacroPolo, ένα αμερικανικό think tank. Η Κίνα συνεισφέρει πλέον το 40% περίπου των παγκόσμιων ερευνητικών εργασιών για την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με περίπου 10% για την Αμερική και 15% για την ΕΕ και τη Βρετανία μαζί. Μια από τις πιο σπουδαίες ερευνητικές εργασίες όλων των εποχών, που δείχνει με ποιο τρόπο τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση εικόνας, γράφτηκε από ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης που εργάζονται στην Κίνα, αν και για τη Microsoft, μια αμερικανική εταιρεία. «Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη της Κίνας είναι παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο Zachary Arnold, αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης στο Georgetown Center for Emerging Security and Technology. «Σε τομείς όπως η όραση υπολογιστών και η ρομποτική, έχουν σημαντικό προβάδισμα σε ερευνητικές δημοσιεύσεις».

Η ανάπτυξη στην ποιότητα και την ποσότητα της κινεζικής επιστήμης φαίνεται απίθανο να σταματήσει σύντομα. Οι δαπάνες για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα εξακολουθούν να αυξάνονται – η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10% το 2024. Η χώρα εκπαιδεύει έναν τεράστιο αριθμό νέων επιστημόνων. Το 2020 τα κινεζικά πανεπιστήμια απένειμαν 1,4 εκατομμύρια πτυχία μηχανικού, επτά φορές περισσότερα από ό,τι η Αμερική. Η Κίνα έχει πλέον εκπαιδεύσει σε προπτυχιακό επίπεδο, 2,5 φορές περισσότερους από τους κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι η Αμερική. Μέχρι το 2025, τα κινεζικά πανεπιστήμια αναμένεται να παράγουν σχεδόν διπλάσιο αριθμό πτυχιούχων διδακτορικών στην επιστήμη και την τεχνολογία από την Αμερική.

Αν και η Κίνα παράγει περισσότερα έργα κορυφαίας βαθμίδας, εξακολουθεί να παράγει επίσης μια τεράστια ποσότητα επιστήμης χαμηλότερης ποιότητας. Κατά μέσο όρο, οι εργασίες από την Κίνα τείνουν να έχουν χαμηλότερο αντίκτυπο, όπως μετράται με αναφορές, από εκείνες από την Αμερική, τη Βρετανία ή την ΕΕ. Ενώ τα ελάχιστα επιλεγμένα πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει, τα μεσαίου επιπέδου πανεπιστήμια έχουν μείνει πίσω. Τα ιδρύματα δεύτερης βαθμίδας της Κίνας εξακολουθούν να παράγουν εργασία σχετικά μέτριας ποιότητας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τους στην Ευρώπη ή την Αμερική. «Ενώ η Κίνα έχει φανταστική ποιότητα σε κορυφαίο επίπεδο, είναι σε αδύναμη βάση», εξηγεί η Caroline Wagner, καθηγήτρια επιστημονικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Όσον αφορά τη βασική έρευνα με γνώμονα την περιέργεια (και όχι την εφαρμοσμένη), η Κίνα εξακολουθεί να υστερεί – η χώρα δημοσιεύει πολύ λιγότερες εργασίες από την Αμερική στα δύο πιο διάσημα επιστημονικά περιοδικά, το Nature και το Science. Αυτό μπορεί να εξηγήσει εν μέρει γιατί η Κίνα φαίνεται να υπολείπεται στην ανακάλυψη εντελώς νέων τεχνολογιών. Η βασική έρευνα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στις κινεζικές εταιρείες, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ των επιστημόνων που κάνουν ανακαλύψεις και των βιομηχανιών που θα μπορούσαν να καταλήξουν να τις χρησιμοποιήσουν. «Για πιο πρωτότυπη καινοτομία, αυτό μπορεί να είναι ένα μείον», λέει ο Xu Xixiang, επικεφαλής επιστήμονας στην LONGi Green Energy Technology, μια κινεζική εταιρεία ηλιακής ενέργειας.

Τα κίνητρα για δημοσίευση εργασιών έχουν επίσης δημιουργήσει μια αγορά για ψεύτικες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το έτος στο περιοδικό Research Ethics, περιλάμβανε ανώνυμες συνεντεύξεις από Κινέζους πανεπιστημιακούς, ένας από τους οποίους είπε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να διαπράξει παράπτωμα (ερευνητικής) συμπεριφοράς», για να συμβαδίσει με τις πιέσεις να δημοσιεύσει και να διατηρήσει τη δουλειά του. Έχουν προκύψει «καρτέλ παραπομπών», όπου ομάδες ερευνητών συγκεντρώνονται για να γράψουν άρθρα χαμηλής ποιότητας όπου αναφέρουν ο ένας το έργο του άλλου σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τις μετρήσεις τους. Το 2020 τα επιστημονικά πρακτορεία της Κίνας ανακοίνωσαν ότι τέτοιου είδους προγράμματα «μετρητά για δημοσίευση» θα πρέπει να τερματιστούν και το 2021, η χώρα ανακοίνωσε μια πανεθνική επανεξέταση της κακής συμπεριφοράς της έρευνας. Αυτό οδήγησε σε βελτιώσεις – ο ρυθμός με τον οποίο οι Κινέζοι ερευνητές αναφέρουν τους εαυτούς τους, για παράδειγμα, πέφτει, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2023. Και τα μεσαίας βαθμίδας πανεπιστήμια της Κίνας πλησιάζουν σιγά – σιγά τα αντίστοιχα δυτικά.

Οι περιοχές όπου η Αμερική και η Ευρώπη εξακολουθούν να κατέχουν το προβάδισμα είναι, επομένως, απίθανο να είναι ασφαλείς για πολύ. Οι βιολογικές επιστήμες και οι επιστήμες υγείας βασίζονται περισσότερο σε βαθιά γνώση του θέματος και ιστορικά ήταν πιο δύσκολο για την Κίνα να «εισάγει και να επιταχύνει», λέει ο Tim Dafforn, καθηγητής βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και πρώην σύμβουλος στο τμήμα επιχειρήσεων της Βρετανίας. Όμως το προφίλ της Κίνας αυξάνεται σε αυτούς τους τομείς. Αν και η Αμερική παράγει επί του παρόντος περίπου τέσσερις φορές περισσότερες εργασίες με μεγάλη επιρροή στην κλινική ιατρική, σε πολλούς τομείς η Κίνα παράγει τις περισσότερες εργασίες που αναφέρουν αυτή τη βασική έρευνα, ένδειξη ανάπτυξης ενδιαφέροντος που προμηνύει μελλοντική επέκταση. «Από την πλευρά της βιολογίας, η Κίνα αναπτύσσεται εντυπωσιακά γρήγορα», λέει ο Jonathan Adams, επικεφαλής επιστήμονας στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Πληροφοριών στο Clarivate. «Η ικανότητά της στο να αλλάζει την εστίαση σε μια νέα περιοχή είναι πολύ αξιοσημείωτη».

Η άνοδος της κινεζικής επιστήμης είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για τις δυτικές κυβερνήσεις. Το επιστημονικό σύστημα της Κίνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κράτος και τις ένοπλες δυνάμεις της – πολλά κινεζικά πανεπιστήμια έχουν εργαστήρια που εργάζονται ρητά στον τομέα της άμυνας και πολλά έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε κατασκοπεία ή επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η Κίνα έχει επίσης κατηγορηθεί για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ολοένα και πιο αυστηροί κανονισμοί έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τους διεθνείς συνεργάτες να βγάλουν δεδομένα από τη χώρα. Είναι γνωστό ότι το 2019, η χώρα διέκοψε την πρόσβαση σε εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από τις ΗΠΑ για τους κορωνοϊούς στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις Κινέζων ερευνητών που δεν τηρούν τα ηθικά πρότυπα που αναμένονται να τηρήσουν οι δυτικοί επιστήμονες.

Παρά τις ανησυχίες, οι κινεζικές συνεργασίες είναι συνήθεις για τους δυτικούς ερευνητές. Περίπου το ένα τρίτο των εργασιών για τις τηλεπικοινωνίες από Αμερικανούς συγγραφείς περιλαμβάνουν Κινέζους συνεργάτες. Στην επιστήμη της απεικόνισης, την τηλεπισκόπηση, την εφαρμοσμένη χημεία και τη γεωλογική μηχανική, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 25% και 30%. Στην Ευρώπη τα νούμερα είναι χαμηλότερα, γύρω στο 10%, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Αυτές οι συνεργασίες είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες. Η Κίνα τείνει να συνεργάζεται περισσότερο σε τομείς όπου είναι ήδη ισχυρή όπως τα υλικά και η φυσική. Μια νέα μελέτη, που κυκλοφόρησε πέρυσι, διαπίστωσε ότι για την έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης, η ύπαρξη ενός συν-συγγραφέα από την Αμερική ή την Κίνα ήταν εξίσου ευεργετική για τους συγγραφείς από την άλλη χώρα, παρέχοντας κατά μέσο όρο 75% περισσότερες αναφορές.

Αρκετές αξιοσημείωτες επιτυχίες προήλθαν επίσης από τη συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid -19, μια κοινοπραξία μεταξύ του Τμήματος Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Κέντρου Προηγμένης Έρευνας της Οξφόρδης Suzhou ανέπτυξε ένα γρήγορο τεστ Covid που χρησιμοποιήθηκε σε βρετανικά αεροδρόμια. Το 2015, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κίνας εντόπισαν ένα γονίδιο που έκανε τα βακτήρια ανθεκτικά στο αντιβιοτικό κολιστίνη. Μετά από αυτό, η Κίνα, ο μεγαλύτερος καταναλωτής του φαρμάκου, απαγόρευσε τη χρήση του στις ζωοτροφές και τα επίπεδα αντοχής στην κολιστίνη τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους μειώθηκαν.

Στην Αμερική και την Ευρώπη, η πολιτική πίεση περιορίζει τις συνεργασίες με την Κίνα. Τον Μάρτιο, η Συμφωνία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Αμερικής με την Κίνα, η οποία δηλώνει ότι επιστήμονες και από τις δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα αμοιβαίου οφέλους, ανανεώθηκε αθόρυβα για άλλους έξι μήνες. Αν και το Πεκίνο φαίνεται πρόθυμο να ανανεώσει την 45χρονη συμφωνία, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι η συνεργασία με την Κίνα βοηθά τη χώρα να επιτύχει τους στόχους εθνικής ασφάλειας. Στην Ευρώπη, με εξαίρεση τα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα, τα κινεζικά πανεπιστήμια έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Horizon, μιας τεράστιας ευρωπαϊκής ερευνητικής πρωτοβουλίας.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες μεταξύ των επιστημόνων ότι η Κίνα γίνεται εσωστρεφής. Η χώρα έχει ρητούς στόχους να γίνει αυτόνομη σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και επίσης να απομακρυνθεί από τις διεθνείς δημοσιεύσεις ως τρόπο μέτρησης της ερευνητικής παραγωγής. Πολλοί ερευνητές δεν μπορούν να μιλήσουν στον Τύπο. Ένας Κινέζος επιστήμονας φυτών, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι έπρεπε να ζητήσει άδεια ένα χρόνο νωρίτερα για να παρακολουθήσει συνέδριο στο εξωτερικό. «Είναι αντιφατικό – από τη μια πλευρά, θέτουν περιορισμούς ώστε οι επιστήμονες να μην έχουν ελευθερίες όπως το να μπορούν να πάνε στο εξωτερικό για να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να μείνει η Κίνα πίσω».

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων στην Κίνα και τη Δύση πιστεύει ότι η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί ή καλύτερα, να αυξηθεί. Υπάρχει περιθώριο να γίνουν περισσότερα. Αν και η παραγωγή επιστήμης της Κίνας έχει αυξηθεί δραματικά, το μερίδιο που πραγματοποιείται με διεθνείς συνεργάτες έχει παραμείνει σταθερό σε περίπου 20% – οι δυτικοί επιστήμονες τείνουν να έχουν πολύ περισσότερες διεθνείς συνεργασίες. Οι δυτικοί ερευνητές θα μπορούσαν επίσης να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη νεότερη επιστήμη από την Κίνα. Στοιχεία από μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο Nature Human Behavior έδειξαν ότι, για εργασία ισοδύναμης ποιότητας, οι Κινέζοι επιστήμονες κάνουν αναφορές σε δυτικές εργασίες πολύ περισσότερο από το αντίστροφο. Δυτικοί επιστήμονες σπάνια επισκέπτονται, εργάζονται ή σπουδάζουν στην Κίνα, στερώντας τους τις ευκαιρίες να μάθουν από Κινέζους συναδέλφους με τον τρόπο που οι Κινέζοι επιστήμονες τα κατάφεραν τόσο καλά στη Δύση.

Το κλείσιμο της πόρτας σε Κινέζους φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να έρθουν στα δυτικά εργαστήρια θα ήταν επίσης καταστροφικό για τη δυτική επιστήμη. Κινέζοι ερευνητές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πολλών τμημάτων σε κορυφαία αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το 2022 περισσότεροι από τους κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης που εργάζονταν στην Αμερική κατάγονταν από την Κίνα παρά από την Αμερική. Το μοντέλο επιστήμης της Δύσης εξαρτάται επί του παρόντος από έναν τεράστιο αριθμό φοιτητών, συχνά από το εξωτερικό, για τη διεξαγωγή της περισσότερης καθημερινής έρευνας.

Δεν υπάρχουν πολλά που να υποδηλώνουν ότι το κινεζικό επιστημονικό μεγαθήριο δεν θα συνεχίσει να δυναμώνει. Τα πρόσφατα προβλήματα της οικονομίας της Κίνας μπορεί τελικά να αναγκάσουν το ΚΚΚ να επιβραδύνει τις δαπάνες για έρευνα και αν η χώρα αποκοπεί τελείως από τη δυτική επιστημονική κοινότητα θα υποφέρει η έρευνά της. Όμως κανένα από αυτά δεν φαίνεται να είναι επικείμενο. Το 2019 ο Economist ρώτησε εάν η έρευνα θα μπορούσε να ανθίσει σε ένα αυταρχικό σύστημα. Ίσως με την πάροδο του χρόνου να γίνουν ξεκάθαρα τα όριά του. Αλλά προς το παρόν και τουλάχιστον για τις επιστήμες αιχμής, η απάντηση είναι ότι μπορεί να ευδοκιμήσει. «Νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ συνετό να τεθούν όρια στο κινεζικό θαύμα», λέει ο καθηγητής Marginson. «Επειδή δεν είχε όρια μέχρι τώρα».

Πηγή: The Economist