Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες νοσηλεύονται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (16/11) σε κτήριο επιχείρησης στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 06:50 τοπική ώρα (24:50 ώρα Ελλάδος της Τετάρτης) σε τετραώροφο κτήριο της εταιρείας παραγωγής άνθρακα Yongju, στην πόλη Λουλιάνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 25. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται», ανέφερε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σε ανάρτησή του στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Ο πρώτος απολογισμός που είχε δοθεί στη δημοσιότητα γνωστοποιούσε το θάνατο 11 ανθρώπων. Το CCTV είχε μεταδώσει αρχικά ότι 63 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί και 51 διακομιστεί σε νοσοκομεία.

«Τα αίτια της πυρκαγιάς αποτελούν αντικείμενο έρευνας», διευκρίνισε το CCTV.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Weibo δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες άνθρωποι να παρατηρούν τη φωτιά από τον χώρο στάθμευσής του.

A fire engulfed building cause at least 25 peoples died, and dozens were injured in the Lüliang of Shanxi Province, China (16.11.2023) pic.twitter.com/3FVOQpLkoL

— Nuno Rahman (@nunoRahman) November 16, 2023