Ένα συγκλονιστικό βίντεο με ένα εκτοπισμένο κοριτσάκι στη Λωρίδα της Γάζας που έχει πάρει στην πλάτη την τραυματισμένη αδερφή του και προσπαθεί να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

«Είμαι κουρασμένη, την κουβαλάω για μια ώρα, δεν μπορεί να περπατήσει, την χτύπησε αυτοκίνητο» λέει το κοριτσάκι, εμφανώς εξαντλημένο, σε αυτόν που τη βιντεοσκοπεί.

«Περπατάω για περισσότερο από δύο χιλιόμετρα, τη μεταφέρω για να λάβει ιατρική βοήθεια», συνεχίζει, ενώ στη συνέχεια το άτομο που κρατά την κάμερα, προθυμοποιείται να μεταφέρει τις δύο αδερφές στον προορισμό τους.

