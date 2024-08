Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του την Κυριακή, αφού δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου από έναν κουκουλοφόρο.

Το τρομερό αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στο Τολέδο και είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη αστυνομική έρευνα. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10:00 στο γήπεδο ποδοσφαίρου του αθλητικού κέντρου Ángel Tardío.

Ο ανήλικος έπαιζε ποδόσφαιρο με άλλα παιδιά, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο κουκουλοφόρο. Παρά την ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στις οποίες συμμετείχαν ιατρικό ελικόπτερο και μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς δεν μπόρεσαν παρά να πιστοποιήσουν τον θάνατο του παιδιού.

Δεδομένης της σοβαρότητας των γεγονότων, η Guardia Civil έχει ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση με δώδεκα περιπολίες για τον εντοπισμό του υπεύθυνου για το έγκλημα. Η Μονάδα Δικαστικής Αστυνομίας και η Ομάδα Πληροφοριών της Διοίκησης του Τολέδο ηγούνται της έρευνας, η οποία έχει ακόμη και αεροπορική υποστήριξη. Το δικαστήριο του Τολέδο αποφάσισε τη μυστικότητα της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της υπόθεσης.

