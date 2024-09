Ένα πρώτο απόσπασμα των δυνάμεων που δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν η Τζαμάικα και το Μπελίζ αφίχθη χθες Πέμπτη στην Αϊτή, ακολουθώντας μερικές εκατοντάδες κενυάτες αστυνομικούς που κατέφθασαν το καλοκαίρι, για να ενταχθεί στην πολυεθνική αποστολή υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), διεθνή δύναμη που καλείται να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση στην οποία την έχει βυθίσει η δράση συμμοριών που τη λυμαίνονται.

This Thursday, September 12, a new arrival of soldiers and police officers from Jamaica and Belize in Haiti, to join the multinational security and support mission to continue their mission which is to restore security and peace throughout Haitian territory.

©️Photo: Ptrice Noel pic.twitter.com/73F4oECBZ4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Patrice Noel (@PatriceNoel__) September 13, 2024