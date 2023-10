Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πνίγηκαν και 167 αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός πλοιαρίου στον ποταμό Κονγκό, στη βορειοδυτική Λ.Δ. του Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

Ο Ντιντιέ Μπούλα, υπουργός Υγείας στην Επαρχία Ισημερινού, είπε ότι 189 άνθρωποι διασώθηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, ανασύρθηκαν 30 νεκροί και αγνοούνται 167 άνθρωποι».

At least 30 people have drowned and 167 are missing after a boat capsized on the Congo river late on Friday in northwestern Democratic Republic of Congo, a provincial minister told Reuters on Sunday.https://t.co/ZDxbpQbyio pic.twitter.com/As33mnkxIT

— SABC News (@SABCNews) October 15, 2023

