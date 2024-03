Ένας εκ των στενών συνεργατών του Αλεξέι Ναβάλνι δέχθηκε επίθεση με σφυρί την Τρίτη, έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ανακοίνωσε η πρώην εκπρόσωπος του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, η Κίρα Γιάρμις.

«Ο Βολκόφ μόλις δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Κάποιος έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και του έριξε σπρέι στα μάτια, προτού αρχίσει να χτυπά τον Λεονίντ με σφυρί», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Leonid Volkov @leonidvolkov has just been attacked outside his house. Someone broke a car window and sprayed tear gas in his eyes, after which the attacker started hitting Leonid with a hammer. Leonid is now at home, police and ambulance are on their way to him

