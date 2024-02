Η Εσθονία και η Λιθουανία υπέβαλαν διαβήματα διαμαρτυρίας στη Μόσχα σήμερα, αφού οι ρωσικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον της Εσθονής πρωθυπουργού Κάγια Κάλας, αλλά και υπουργών και βουλευτών χωρών της Βαλτικής για την καταστροφή μνημείων της σοβιετικής εποχής.

🇪🇪🇱🇹🇷🇺‼️ Estonia and Lithuania protest against Russia’s search for politicians.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Estonia and Lithuania issued diplomatic protests against Russia’s arrest warrants for leading Estonian and Lithuanian politicians.

Among other things, Russia has said the Prime Minister of Estonia,… pic.twitter.com/G6NWtNYG6x

— TabZ (@TabZLIVE) February 14, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ