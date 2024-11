Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ανάμεσά τους 23 σε χωριό βόρεια της πρωτεύουσας Βηρυτού, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

#Israeli airstrikes over the past 24 hours have left at least 40 people dead across #Lebanon, including several children, as heavy bombardment pounded southern #Beirut suburbs and other regions, #Lebanese authorities reported on Saturday.https://t.co/kJuG22c9bA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— The Media Line (@TheMediaLine) November 11, 2024