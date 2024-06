Η ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών Falaq 2 κατά στρατιωτικού κέντρου διοίκησης στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι είναι η πρώτη φορά που η οργάνωση του Λιβάνου έκανε χρήση αυτού του είδους ρουκέτας, αφότου εκτόξευσε τη Falaq 1 σε δεκάδες προηγούμενες περιπτώσεις.

Breaking 🚨🚨 #Hezbollah have fired a salvo of Falaq 2 rockets for the first time (massive things with 120kg warheads) to strike an #Israeli command post in Kiryat Shmona.#Lebonan #Hamas pic.twitter.com/ZwKATwGtqq

— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) June 8, 2024