Ο Γουαφίκ Σάφα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ και γαμπρός του νεκρού ηγέτη της οργάνωσης, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Βηρυτού το βράδυ της Πέμπτης, 10 Οκτωβρίου, όπως μετέδωσε το Sky News Arabia.

Hezbollah internal security chief, Wafiq Safa, was critically wounded in Israeli strike in Beirut yesterday, @kann_news reports, citing Sky News Arabia. Hezbollah sources initially said Safa survived the strike, but sounds like that wasn’t quite right. Still no IDF confirmation. https://t.co/QBPRjO4mNa

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 11, 2024