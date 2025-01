Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε, χωρίς έγκριση, σε μια συνοικία του Λος Άντζελες η οποία κάηκε από τις πυρκαγιές, χτύπησε και προκάλεσε ζημιές σε ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας.

Το Super Scooper, ένα αεροσκάφος ζωτικής σημασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι καθηλωμένο στο έδαφος μετά τη σύγκρουση. Δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από τη Δευτέρα, εξήγησε ο Άντονι Μαρόουν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι πιλότοι του δεν αντιλήφθηκαν την πρόσκρουση. Είδαν όμως μια τρύπα «μεγέθους γροθιάς» σε ένα από τα φτερά του και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ουρανό του προαστίου Πασίφικ Παλισέιντς.

A drone damaged one of the ‘Super Scooper’ CL-415 Canadian planes that was fighting the LA wildfires:

“The FAA is investigating A midair collision happened between an aircraft, a key aircraft obviously used in fighting the Palisades fire and a drone that shouldn’t have been where… pic.twitter.com/YUsu9tN9UT

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Eric Abbenante (@EricAbbenante) January 10, 2025