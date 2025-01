Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας πυρκαγιών που μαίνονται, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, σε περιοχές γύρω από τη μεγαλούπολη του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να τραπούν σε φυγή και αφανίζοντας εκατοντάδες κτίρια.

Ο απολογισμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει μέσα και γύρω από το Λος Άντζελες έχουν καταστρέψει τα σπίτια πολλών διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μπίλι Κρίσταλ, η Μάντι Μουρ και η Πάρις Χίλτον, ενώ οδήγησαν σε αναστολή μεγάλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Τρεις τελετές απονομής βραβείων που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο αναβλήθηκαν, ενώ η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, που ήταν προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, επίσης αλλάζει ημερομηνία.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Λος Άντζελες έχουν εκτοπιστεί και περιμένουν την Πέμπτη να μάθουν αν τα σπίτια τους άντεξαν τις φλόγες – μερικοί από αυτούς είναι οι πιο διάσημοι κάτοικοι της πόλης.

Περισσότερες από 1.900 κατοικίες έχουν καταστραφεί και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί. Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι βρίσκονται επίσης υπό εντολή εκκένωσης στη μητροπολιτική περιοχή, από την ακτή του Ειρηνικού στην ενδοχώρα μέχρι την Πασαντίνα, αριθμός που συνεχίζει να μεταβάλλεται καθώς ξεσπούν νέες πυρκαγιές.

Αργά την Τετάρτη, μια πυρκαγιά στους λόφους του Χόλιγουντ έκαψε την περιοχή γύρω από το φημισμένο Hollywood Bowl and Dolby Theatre, το οποίο φιλοξενεί τα βραβεία Όσκαρ.

Ο Μπίλι Κρίσταλ έχασε το σπίτι του στη γειτονιά Pacific Palisades στο οποίο ζούσε με την οικογένειά του επί 45 χρόνια.

«Η Τζάνις και εγώ ζούσαμε στο σπίτι μας από το 1979. Εδώ μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε», έγραψαν οι Κρίσταλ στην ανακοίνωσή τους.

Η Μάντι Μουρ έχασε το σπίτι της στη γειτονιά Altadena περίπου 30 μίλια ανατολικά του Palisades.

«Ειλικρινά, είμαι σοκαρισμένη και νιώθω μουδιασμένη για όλα όσα έχουν χάσει τόσοι πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς μου. Το σχολείο των παιδιών μου χάθηκε. Τα αγαπημένα μας εστιατόρια ισοπεδώθηκαν. Τόσοι πολλοί φίλοι και αγαπημένοι έχουν χάσει επίσης τα πάντα», έγραψε η Μουρ στο Instagram σε μια ανάρτηση που περιελάμβανε βίντεο με κατεστραμμένους δρόμους στο προάστιο Foothill.

«Η κοινότητά μας είναι διαλυμένη, αλλά θα είμαστε εδώ για να την ξαναχτίσουμε μαζί. Στέλνω αγάπη σε όλους τους πληγέντες και στους πυροσβέστες που προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο», έγραψε η Μουρ.

Η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο ειδήσεων και ανέφερε ότι περιλαμβάνει πλάνα από το κατεστραμμένο σπίτι της στο Μαλιμπού. «Σε αυτό το σπίτι χτίσαμε τόσες πολλές πολύτιμες αναμνήσεις. Είναι το μέρος όπου ο Φοίνιξ έκανε τα πρώτα του βήματα και όπου ονειρευόμασταν να χτίσουμε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις με την Λόντον», ανέφερε για τα παιδιά της.

Ο Κάρι Έλγουις, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Princess Bride» και πολλών άλλων ταινιών, έγραψε στο Instagram την Τετάρτη ότι η οικογένειά του ήταν ασφαλής, αλλά το σπίτι τους είχε καεί. «Δυστυχώς χάσαμε το σπίτι μας, αλλά είμαστε ευγνώμονες που επιβιώσαμε από αυτή την πραγματικά καταστροφική πυρκαγιά», έγραψε.

Από το σπίτι του Άντονι Χόπκινς στο Pacific Palisades έμεινε μόνο ένας σωρός από συντρίμμια μετά τις πυρκαγιές. Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει το σπίτι του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού να έχει καεί ολοσχερώς.

Ο γιος του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον, ο Τσετ Χανκς, ο οποίος διαμένει σήμερα στο Νάσβιλ, μοιράστηκε ένα ειλικρινές Instagram Story. Έγραψε: «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς. Προσευχηθείτε για το Palisades». Ο Χανκς και ο Γουίλσον – οι οποίοι έχουν πολλά σπίτια στο Pacific Palisades όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός που διαρρήχθηκε το περασμένο φθινόπωρο – δεν έχουν ακόμη αναφερθεί στις πυρκαγιές.

Ο Μπεν Άφλεκ αναγκάστηκε να εκκενώσει το σπίτι του και να αναζητήσει ασφαλέστερο καταφύγιο πιο μακριά από την περιοχή της φωτιάς. Σύμφωνα με το TMZ, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Argo» κατέφυγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του Jennifer Garner, η οποία φέρεται να μένει σε κοντινή απόσταση. Από το σπίτι του απομακρύνθηκε επίσης και ο Χάρισον Φορντ.

🚨 #BREAKING: Large embers are falling onto rooftops in the Hollywood Hills due to the Sunset Fire

Residential fires underway, per scanner traffic

GET OUT NOW! pic.twitter.com/CKWihsSQJx

— Nick Sortor (@nicksortor) January 9, 2025