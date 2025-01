Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τις πυρκαγιές που κατακαίνε την αμερικανική πόλη Λος Άντζελες αυξήθηκε σε 24 το βράδυ της Κυριακής 12 Ιανουαρίου (τοπική ώρα, πρωί Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των νεκρών χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες για την ταυτότητα κανενός από τα θύματα των φονικών πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οκτώ από τους νεκρούς βρέθηκαν στη ζώνη της πυρκαγιάς Palisades και άλλοι 16 στη ζώνη της πυρκαγιάς Eaton, γνωστοποιέιται στο επίσημο έγγραφο των αρχών. Τα δέκα από τα θύματα αναφέρεται πως δεν έχουν αναγνωριστεί ως αυτό το στάδιο. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός μια μέρα νωρίτερα, έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Κυριακή νέα φραστική επίθεση εναντίον των Δημοκρατικών ηγετών στην Καλιφόρνια, προσάπτοντάς τους ανικανότητα στη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, με τον κυβερνήτη να αντιδρά προσκαλώντας τον να πάει εκεί.

«Οι πυρκαγιές ακόμα μαίνονται στο Λος Άντζελες. Οι ανίκανοι πολ(ιτικοί) δεν έχουν ιδέα πώς να τις σβήσουν», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, που θα ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος σε μια εβδομάδα, μέσω Truth Social.

Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο Λος Άντζελες, με την προσοχή των πυροσβεστών και των αστυνομικών αρχών να στρέφεται στις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για αύξηση των ισχυρών ανέμων από το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα, πρωί Δευτέρας ώρα Ελλάδας).

24 Dead as Firefighters Race to Contain Los Angeles Wildfires; High Winds Expected to Returnhttps://t.co/pCpsu9w8NK Newsom and Others Need to be Brought Up on Murder or at Least Manslaughter Charges!

This Was Totally Deliberate and Completely Preventable!

— Joanie (@Joanie040607) January 13, 2025