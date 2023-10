Νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ πραγματοποίησαν, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, οι μαχητές της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, επτά ρουκέτες έπληξαν την πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, καταστρέφοντας κτήρια και αυτοκίνητα πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με αναφορές, δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν -τα δύο σοβαρά- από θραύσματα και κατά την προσπάθειά τους να προστατευτούν.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από τη στιγμή που η Χαμάς επιτίθεται στην πόλη, αλλά και που οι μαχητές της ανταλλάζουν πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις. Πηγές αναφέρουν πως οι μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης έχουν καταφέρει να καταλάβουν το αστυνομικό τμήμα της πόλης και πως παρά τις προσπάθειες των Αρχών, ο χώρος παραμένει υπό τον έλεγχό τους.

View this post on Instagram

#Israel 🇮🇱 / #Gaza 🇵🇸 Footage of a rocket impact in Sderot recently. 6 people were wounded including in critically, 1 seriously and 1 moderately. pic.twitter.com/KeDW01A8PZ

A @mda_israel ambulance was hit by shrapnel from a rocket impact in the southern city of Sderot

The paramedics and civilians standing by treated made it into a bomb shelter in time and avoided additional injuries pic.twitter.com/bDnkfMO4ZI

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 12, 2023