Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ, με ανάρτησή του στα Social Media, τόνισε ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν περιγράψει την κατάσταση στη Γάζα ως εθνοκάθαρση και γενοκτονία και χαρακτηρίζει θαρραλέους τους 22 Παλαιστίνιους σκηνοθέτες που του εμπιστεύτηκαν τη δουλειά τους (ουσιαστικά πρόκειται για 22 αυτοτελείς ιστορίες από την καταστροφή της Γάζας υπό τον τίτλο «From Ground Zero»).

«Πρόκειται για κινηματογραφικό θαύμα που δεν διαρκεί καν δύο ώρες» τόνισε ο Μουρ ο οποίος επιπλέον ενημέρωσε ότι οι σκηνοθέτες, μέσα στη δίνη των βομβαρδισμών, χρησιμοποίησαν ότι εργαλείο βρήκαν πρόχειρο για να καταφέρουν να αποτυπώσουν την εικόνα της καταστροφής.

«Είναι ιστορίες που δεν λέγονται πουθενά. Δεν τις βλέπετε φυσικά στις ειδήσεις των 8. Οι στρατιωτικοί απαγορεύουν την πρόσβαση στους κινηματογραφιστές και τους δημοσιογράφους για να μην μάθουμε ποτέ την αλήθεια» καταλήγει.

No filmmaker, writer or artist should ever have to tell the story of their own extermination. Yet 22 courageous Palestinian filmmakers found a way to film their story this past year in Gaza using whatever tools they could pull from the rubble of their homes and cities. The… pic.twitter.com/6livD8qMuS

— Michael Moore (@MMFlint) January 6, 2025

