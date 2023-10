Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, εξαπέλυσε σήμερα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε πόλεμο κατά τα λεγόμενα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σημειώνεται πως η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς ήταν ο πόλεμος των δέκα ημερών το 2021.

Live εικόνα από την περιοχή

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Τουλάχιστον 40 είναι ο μέχρι στιγμής αριθμός των Ισραηλινών νεκρών και 740 οι τραυματίες , όπως μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Παράλληλα, 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι, όπως μετέδωσε το Reuters

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διέταξε τον στρατό να καθαρίσει τα ισραηλινά εδάφη. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη του πλήττουν αριθμό στόχων της Χαμάς.

*Στρατιώτες της Χαμάς περνούν τα σύνορα προς το νότιο Ισραήλ

Hamas soldiers cross the border into southern Israel. Raw. pic.twitter.com/zUZfSQzkY5 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 7, 2023

*Μαχητές της Χαμάς συλλαμβάνουν Ισραηλινούς στρατιώτες

🚨 El ministro de Defensa de Israel ha anunciado que el grupo terrorista Hamás ha iniciado una guerra contra Israel en medio de infiltraciones desde parapentes, mar y tierra. Este es el momento en el que capturan a uno de sus soldados:pic.twitter.com/xa6DEGe3QK — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 7, 2023

Palestinian armed groups take dozens of military and civilian Israeli prisoners during the ongoing all-out offensive against the Israeli occupation under the name “Al-Aqsa Flood.” Spokesmen for the Gaza ruling group Hamas called the hostages “prisoners of war,” “invaders,” and… pic.twitter.com/ajobx6BE8o — red. (@redstreamnet) October 7, 2023

* Πολίτες συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στη Γάζα

This is how Hamas terrorists are treating civilians, especially women. If you are still in support of a free Palestine, then you are not supporting Palestine but rather supporting terrorists.#TelAviv #Israel #Gaza #Mossad #Hamas pic.twitter.com/yKD2ZU0UkI — Garhwali Boy (@Garhwali_AAP) October 7, 2023

*Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη» με αεροπορικές επιδρομές ως αντίποινα στην επιχείρηση «Κατακλυσμός Al-Aqsa» των Παλαιστινίων

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

The Islamist movement Hamas launched the biggest attack on Israel in years in a surprise assault that combined gunmen crossing the border with a heavy barrage of rockets from the Gaza Strip https://t.co/IOsK537S3Q pic.twitter.com/bAto94O8g4 — Reuters (@Reuters) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Gaza fires rockets at Jerusalem in full-scale attack on Israel. Follow: @AFpost pic.twitter.com/UbhDgYL2Md — AF Post (@AFpost) October 7, 2023

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

«Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν ξεσπάσει μάχες μεταξύ των δυνάμεων της χώρας και αυτών της Χαμάς σε 21 σημεία στα νότια.

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Οι Παλαιστίνιοι γκρεμίζουν το τείχος στη Λωρίδα της Γάζας

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν Παλαιστίνιους να ρίχνουν με οχήματα τα κιγκλιδώματα από την Λωρίδα της Γάζας, την ίδια ώρα που ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει την αντεπίθεσή του.

Στο βίντεο φαίνεται μια μπουλντόζα να γκρεμίζει το τείχος ενώ ακούγονται φωνές να κραυγάζουν «Αλάχ ου Ακμπάρ».

Δείτε το βίντεο:

Αναφορές για αιχμάλωτους Ισραηλινούς στρατιώτες

Την ίδια ώρα το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Reshet 13 ανέφερε ότι Παλαιστίνιοι μαχητές κρατούν αιχμάλωτους Ισραηλινούς στη νότια πόλη Οφάκιμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αυτή είναι μία από τις πρώτες αναφορές από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση, μετά από αρκετούς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν πιάσει αιχμαλώτους.

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν Παλαιστίνιους να αιχμαλωτίζουν πολίτες και στρατιώτες να τους μεταφέρουν με μοτοσικλέτες στη Γάζα.

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν στο BBC ότι δεν θα σχολιάσουν το θέμα ωστόσο, εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν είναι όμηροι αλλά είναι αιχμάλωτοι πολέμου.

Ισραηλινοί στρατιώτες περπατούν δίπλα σε πολίτες που σκοτώθηκαν στο Σντερότ του Ισραήλ

Στη Γάζα ο κόσμος τρέχει για προμήθειες ή εγκαταλείπει τα σπίτια του

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια.

Σε επιστράτευση καλεί ο διοικητής της Χαμάς

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής επί της γης», είπε προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Αμπάς: Ο παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του

Την ίδια ώρα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Ο Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωση έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

Καταδίκη της επίθεσης από πολλά κράτη

Εν τω μεταξύ ο δυτικός κόσμος καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της χώρας μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέση πήρε φυσικά και η Ουάσινγκτον, κάνοντας λόγο για «καταδίκη της τρομοκρατίας».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε επίσης την ομηρεία αμάχων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησε την απελευθέρωσή τους. «Η είδηση περί αμάχων που κρατούνται όμηροι στα σπίτια τους ή στη Γάζα προκαλεί φρίκη. Αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Οι αιχμάλωτοι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως», έγραψε στην πλατφόρμα X .

Από την πλευρά της η Αίγυπτος προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της και μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Αίγυπτος έκανε έκκληση για επίδειξη της μέγιστης αυτοσυγκράτησης και αποφυγή της έκθεσης αμάχων σε περαιτέρω κίνδυνο.

Από την πλευρά της η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με το Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους και τις αραβικές χώρες μετά την νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.»Είναι αυτονόητο ότι πάντα κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις εχθρικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν την κατάσταση.

«Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πρέπει να αποφεύγουν τις επιθετικές ενέργειες», είπε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματός του ΑΚP στην Άγκυρα.

Η Βρετανία από την πλευρά της «καταδικάζει απερίφραστα» την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ,δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα τις τρομερές επιθέσεις της Χαμάς κατά Ισραηλινών αμάχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του», ανέφερε ο Κλέβερλι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γερμανία επίσης «καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα το πρωί η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Το Ισραήλ «έχει την πλήρη αλληλεγγύη μας» και το «δικαίωμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία», πρόσθεσε η ίδια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο «τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είναι σε εξέλιξη κατά του Ισραήλ και των πολιτών του» και ότι εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με το Ισραήλ.

Ακόμα η Ιταλία «στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτόν του» κατά της «βίαιης επίθεσης που λαμβάνει χώρα στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωση η ιταλική κυβέρνηση. Η Ρώμη «καταδικάζεται σθεναρά τον τρόμο και βία που είναι σε εξέλιξη κατά αθώων πολιτών».

«Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ. Στηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε η ανακοίνωση.