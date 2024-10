Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

JUST IN: The moment the Israelis committed a massacre after bombing a mosque crowded with displaced people in front of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah in the central Gaza Strip pic.twitter.com/uAIOWPeMYZ

Νωρίτερα, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών είχαν κάνει λόγο για πέντε νεκρούς και 20 τραυματίες.

Στα θύματα συμπεριλαμβάνονται παιδιά, κατά το πρακτορείο.

Το συγκεκριμένο τζαμί λειτουργούσε ως καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστινίους.

Το χτύπημα επιβεβαίωσαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), καθώς σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως ως σχολείο και τζαμί στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπαλά στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

BREAKING: 15 Palestinians killed and many others injured as a result of an Israeli airstrike on a MOSQUE sheltering displaced individuals near the Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, central Gaza.

Israel carpet bombed Lebanon, carpet bombed Gaza and now they bombed a… pic.twitter.com/EiD7tMvlNN

