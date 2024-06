Η Γαλλία σχεδιάζει να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 στην Ουκρανία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, στο περιθώριο των εκδηλώσεων της επετείου των 80 χρόνων από την απόβαση στη Νορμανδία.

Τα Mirage 2000 είναι μονοκινητήρια, μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων, τέταρτης γενιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

⚡️President Macron announced France will send Mirage 2000 aircraft to Ukraine and train pilots.

«Η Γαλλία και οι σύμμαχοι της είμαστε το πλευρό της Ουκρανίας», είπε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της τελετής του εορτασμού της 80ης επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας, παρουσία ηγετών της διεθνούς κοινότητας.

«Είμαστε εδώ και δεν θα αποδυναμωθούμε», τόνισε ο Μακρόν στην ομιλία του, παρόντος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και της συζύγου του.

🇫🇷 Here’s a glimpse of French President Emmanuel #Macron‘s speech for the 80th anniversary of the #DDay landings.

🔴 You can follow live the rest of the ceremony on FRANCE 24 – https://t.co/1t36iefDFp pic.twitter.com/9sQKmDsMec

— FRANCE 24 English (@France24_en) June 6, 2024