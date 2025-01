Τουλάχιστον 2 μαθητές έχουν τραυματιστεί από πυροβολισμούς στην καφετέρια λυκείου του Νάσβιλ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ο μαθητής δράστης αυτοπυροβολήθηκε, όπως μετέδωσαν ΜΜΕ του Νάσβιλ.

Το νέο περιστατικό πυροβολισμών συνέβη στο λύκειο Αντιόχειας στο Νάσβιλ, όταν μαθητής φέρεται να πυροβόλησε δύο μαθητές στην καφετέρια του σχολείου.

«Το Λύκειο Αντιοχείας έκλεισε, λόγω των πυροβολισμών που έπεσαν μέσα στο σχολικό κτίριο. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία. Ο υπεύθυνος για τους πυροβολισμούς δεν αποτελεί πλέον απειλή», ανέφερε η σχολική περιφέρεια.

Ο δράστης στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε μετά το συμβάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών μαθητών.

Σημειώνεται ότι το Λύκειο Αντιόχειας φιλοξενεί περίπου 2.000 μαθητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Όπως σημειώνει το wsvn.com, tον Μάρτιο του 2023 στο Νάσβιλ, ένας ένοπλος σκότωσε τρία 9χρονα παιδιά και τρεις ενήλικες στο ιδιωτικό χριστιανικό δημοτικό σχολείο «The Covenant School».

⚡️ JUST NOW — NASHVILLE: 3 students shot inside ANTIOCH HIGH, one self-inflicted… https://t.co/DPZnplhQMr pic.twitter.com/53IffE9PnF

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 22, 2025