Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (05/01) στην πόλη Τσέτινιε, στο νότιο Μαυροβούνιο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της σφαγής με 12 νεκρούς την Τετάρτη. Οργή και πόνος κυριάρχησαν στη συγκέντρωση.

Ένας 45χρονος άνδρας άνοιξε πυρ την Τετάρτη μέσα σε ένα εστιατόριο και σε άλλα τέσσερα μέρη της πόλης αυτής των 12.000 κατοίκων, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι παρέμειναν σιωπηλοί για 12 λεπτά στη μνήμη των 12 θυμάτων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Οι άνθρωποι αυτοί, που πήγαν εκεί για να “υποστηρίξουν την πόλη και τις οικογένειες των θυμάτων”, άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά στο κέντρο του Τσέτινιε, το οποίο γνώρισε τη δεύτερη σφαγή μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

Protests continue in Cetinje, southern Montenegro, as student group “Where is Tomorrow?” gathers for 12-minute moment of silence to honor those killed in Jan. 1 mass shooting pic.twitter.com/3w89mpOHXk

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 5, 2025