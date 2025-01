Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξαν πυρ μέσα σε εστιατόριο σήμερα σε μια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, ανακοίνωσε σήμερα αργά το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών.

Κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική» εκδήλωση, ο Ντανίλο Σαράνοβιτς δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο ύποπτος «σκότωσε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους από την οικογένεια Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο.

Footage from Cetinje, a town in Montenegro, where a shooting at a local cafe left seven people dead , two of them children… pic.twitter.com/oYc0llFN7i

— Warzone Observer (@WarzoneObserver) January 1, 2025