Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ταξίδεψε χθες (τοπική ώρα) στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ αργότερα αυτόν τον μήνα.

Μέλη του θερέτρου Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ υποδέχθηκαν τη Μελόνι με χειροκροτήματα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και από δημοσιογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨 NOW: Italian Prime Minister Giorgia Meloni has just arrived at Mar-a-Lago with President Trump

Where’s @elonmusk? 🤣

pic.twitter.com/bq8KPanYrc

— Nick Sortor (@nicksortor) January 5, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ