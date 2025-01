Από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2025, με ελπίδες για μία καλύτερη και ειρηνικότερη χρονιά.

Με εντυπωσιακό τρόπο καλωσόρισαν τη νέα χρονιά η Αυστραλία και η Ασία. Ακολούθησαν οι χώρες της Ευρώπης για να ολοκληρωθεί ο «χορός» της πλανητικής υποδοχής με την ήπειρο της Αμερικής και τις δυτικές ακτές. Το τελευταίο σημείο του πλανήτη που θα γιορτάσει την είσοδο της νέας χρονιάς είναι τα νησιά Baker και Howland.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Νέα Ζηλανδία είναι μία από τις πρώτες χώρες που καλωσόρισε το 2025, γιορτάζοντας την Πρωτοχρονιά, σε ένα σκηνικό γεμάτο εντυπωσιακά πυροτεχνήματα ενώ και η Αυστραλία βρίσκεται πλέον στο 2025. Το πρώτο κράτος που γιόρτασε την Πρωτοχρονιά ήταν το Κιριμπάτι στον Ειρηνικό.

Στις 23:00 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος σε Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

JUST IN: 🇷🇺 Russian President Putin’s 2025 New Year’s address “I wish prosperity and happiness to every home, every family, and to our beloved country – Russia. When we are united, everything is possible. Happy New Year, dear friends! Happy 2025!” pic.twitter.com/Xh4VqralPr — BRICS News (@BRICSinfo) December 31, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

People gather to celebrate New Year at July 15th Kızılay National Will Square as streets and squares in Turkish capital Ankara are adorned with festive lights and decorations, welcoming 2025 pic.twitter.com/diVivT60hT — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 31, 2024

Την ίδια ώρα με την Ελλάδα άλλαξε η χρονιά και στην Αίγυπτο.

Στις 21:30 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος στο Αφγανιστάν, στις 22:00 στο Αζερμπαϊτζάν και στις 22:30 στο Ιράν.

What else do you for this new year 2025? pic.twitter.com/xozWXbfTM0 — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) December 30, 2024

New year preparation Baku Azerbaijan 2025 pic.twitter.com/VuLoLzAoAs — Dr Ai_Noor (@NatureloverIM) December 4, 2024

Στις 21:00 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος στο Πακιστάν.

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος στο Μπαγκλαντές, στις 20:15 στο Νεπάλ και στις 20:30 στο μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας.

Happy New Year 2025 to all. ❤️🎉 pic.twitter.com/j71yVF981g — Routine of Nepal banda (@RONBupdates) December 31, 2024

Στις 19:30 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος σε Μιανμάρ και Cocos Islands.

Στις 19:00 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος σε Ινδονησία και Ταϊλάνδη.

Στις 18:00 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος σε Κίνα, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη.

💥 🇨🇳 China celebrates the new year with a spectacular drone show. pic.twitter.com/yhTHyZ75rn — Radar🚨 (@RadarHits) December 31, 2024

De Hong Kong à Taipei, l’Asie célèbre le passage à 2025 pic.twitter.com/x1vw3JdV2L — BFMTV (@BFMTV) December 31, 2024

Goodbye 2024! Hello 2025! In the new year, we all need to become better people, live well, and work hard to make money and flourish along the way.#China pic.twitter.com/Ok5lilgQGb — Johannes Maria (@luo_yuehan) December 31, 2024

🇨🇳 Celebrating the 2025 New Year in China pic.twitter.com/nof4MQDaul — BRICS News (@BRICSinfo) December 31, 2024

Στις 17:00 ώρα Ελλάδος άλλαξε ο χρόνος στην Ιαπωνία, τη Νότια και τη Βόρεια Κορέα.

00:00 am

Japan is now in 2025🥂💫

Happy new year my friends🎉🎆 Please click image. pic.twitter.com/qyWdZHAK6J — miya115Ⓒ♂ (@miya1156) December 31, 2024

Happy New Year 2025 from Seoul, S.Korea. We are starting a new year quietly with a bell of Bosingak Pavilion. 2024 was a tough moment for all Koreans, but 2025 will be the best ever. #HappyNewYear pic.twitter.com/RODgv725wz — Jaehwan Cho 조재환 (@hohocho) December 31, 2024

🎇Happy New Year🎇 South Korea celebrates as it enters the New Year. May 2025 be a better year for the country after a tumultuous period at the end of 2024. pic.twitter.com/QAHKaT2kjo — PublicaVox (@WoketardBob) December 31, 2024

Οι χώρες που υποδέχθηκαν πρώτες τη νέα χρονιά:

Στις 12:00 ώρα Ελλάδος η νήσος Κιριμπάτι -λεγόμενη και Νήσος των Χριστουγέννων- και μία σειρά από άλλα 10 κυρίως ακατοίκητα νησιά στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό υποδέχθηκαν πρώτα το 2025.

2025 has just arrived! The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight! Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/yEUiC9YLQ2 — Matthew Joyce (@ItsMatthewJoyce) December 31, 2024

HAPPY NEW YEAR! Kiribati’s Christmas Island is the first place in the world to welcome 2025 pic.twitter.com/HgZR7LfSbq — BNO News (@BNONews) December 31, 2024

Kiribati izango da 2025ean sartuko den lehen herrialdeahttps://t.co/NnVGl88hSn — EITB Albisteak (@eitbAlbisteak) December 31, 2024

Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία.

New Zealand is the first major country to enter 2025. Fireworks and celebrations have started in Auckland. pic.twitter.com/rW6mruz8Fu — Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) December 31, 2024

Σε πρωτοχρονιάτικη ατμόσφαιρα «μπήκε» και η Αυστραλία που άρχισα σιγά σιγά να καλωσορίζει το νέο έτος. Μαγικές οι εικόνες από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη αλλά κι άλλες μεγάλες πόλεις.

Happy New Year, Sydney! LOOK: Fireworks light up the Sydney Harbor Bridge and Sydney Opera House during the early New Year’s Eve celebrations in Sydney on 31 December 2024. | Photos by David Gray / AFP#NewYear #Sydney #DailyTribune pic.twitter.com/RuGbMrVyLp — Daily Tribune (@tribunephl) December 31, 2024

Sydney Early fire works!!

Happy New Year 2025 Everyone pic.twitter.com/rYK5GsiWsA — Lilen (@Lilens) December 31, 2024

Happy new year everyone! Fireworks from Melbourne CBD pic.twitter.com/bTKqYmr6rw — langlang 🍉 (@boujiebrowny) December 31, 2024

Melbourne from my hotel room in East Melbourne … pic.twitter.com/h58EAMc0nV — Nick in Melbourne (@NickIvaninMelb) December 31, 2024

Ποια ώρα θα υποδεχθεί ο κόσμος το 2025 με βάση την ώρα Ελλάδος:

31 Δεκεμβρίου

12:00 Νήσος των Χριστουγέννων

12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία

13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα

14:00 Φίτζι

15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας

16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία

16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας

17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα

18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη

19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη

19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands

20:00 Μπαγκλαντές

20:15 Νεπάλ

20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας

21:00 Πακιστάν

21:30 Αφγανιστάν

22:00 Αζερμπαϊτζάν

22:30 Ιράν

23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία

2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία

4:00 Γροιλανδία

5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη

6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο

7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)

8:00 Μεξικό

10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

12:00 Χονολουλού

14:00 Νησιά Baker και Howland

Οι περιοχές που θα δουν τελευταίες την αλλαγή του έτους

Δύο ακατοίκητα νησιά με τα ονόματα Baker Island και Howland Island, νοτιοδυτικά της Χαβάης, θα είναι τα τελευταία που θα αποχαιρετήσουν το 2024.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τελευταίες χώρες που θα γιορτάσουν την άφιξη του νέου έτους, με τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον να πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 7 π.μ. ώρα Ελλάδας για να μπουν στο 2025.