Ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς κινείται με ανατολική κατεύθυνση.

Ο Μίλτον άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

08.10 Συγκλονιστικά βίντεο από το ξήλωμα στη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα

Roof is gone at Tropicana Field #milton #rays

08.00 Ο Μίλτον έριξε περίπου 40 εκατοστά βροχής σε Τάμπα και Σεν Πίτερσμπεργκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

07.50 Οι πρώτες αναφορές για νεκρούς ήρθαν από την κομητεία Σεντ Λούσι. Συγκεκριμένα, ο σερίφης Κιθ Πέρσον, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλαπλοί θάνατοι» στην περιοχή μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου την Τετάρτη.

07.40 Ο κυκλώνας Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα, σχίζοντας τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και είναι η έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις. Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

High winds from Hurricane Milton destroyed part of the roof of Tropicana Field, the home of the Tampa Bay Rays.

Officials said they were in contact with people inside the stadium and they are safe.

Follow live updates: https://t.co/2ykoyCoxUx pic.twitter.com/wK7dE5WRei

— ABC News (@ABC) October 10, 2024