Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Μόσχα, κοντά στην πλατεία Κομσομόλσκαγια, όπου βρίσκονται τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται αποθήκες κοντά στην πλατεία.

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Пожар произошел в Москве на Комсомольской площади в районе трех вокзалов. РИА Новости в экстренных службах сообщили, что горят складские помещения

РЖД направили для помощи в тушении возгорания пожарный поезд pic.twitter.com/NiiDT76js2

— Газета.Ru (@GazetaRu) August 29, 2023

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