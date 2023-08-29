Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Μόσχα, κοντά στην πλατεία Κομσομόλσκαγια, όπου βρίσκονται τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται αποθήκες κοντά στην πλατεία.
Пожар произошел в Москве на Комсомольской площади в районе трех вокзалов. РИА Новости в экстренных службах сообщили, что горят складские помещения
РЖД направили для помощи в тушении возгорания пожарный поезд pic.twitter.com/NiiDT76js2
— Газета.Ru (@GazetaRu) August 29, 2023ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
застала какой-то лютый пиздец на комсомольской pic.twitter.com/S5zuST8htn
— махан) (@maxaaaaaaaaan) August 29, 2023