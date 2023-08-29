Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Μόσχα, κοντά στην πλατεία Κομσομόλσκαγια, όπου βρίσκονται τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται αποθήκες κοντά στην πλατεία.

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